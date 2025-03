Dalla parte di Fido, arriva il patentino per i proprietari di cani

Un patentino per i proprietari di cani? Esiste e si tratta di un’iniziativa promossa da Ats Brianza in collaborazione con il Comune di Villasanta ed Enpa Monza e Brianza. Lo scopo del progetto è la formazione di proprietari di cani più consapevoli dei bisogni dei propri animali nonché dei corretti comportamenti da tenere per il rispetto della comunità, per favorire la convivenza tra animali e umani.

Sarà possibile conseguirlo a partire da aprile attraverso un corso che si terrà in tre date: giovedì 3 aprile, martedì 15 aprile e giovedì 17 aprile, alla Sala Congressi di Villa Camperio, in via Confalonieri 55 a Villasanta, dalle ore 20 alle 23.30. Il corso sarà tenuto da esperti del settore che informeranno gli ascoltatori riguardo: lo sviluppo comportamentale nelle diverse fasi della vita dei cani, i loro bisogni fondamentali, la comunicazione canina, gli obblighi di legge per i proprietari, la prevenzione dell’aggressività e le figure di riferimento in caso di problemi comportamentali.

Per verificare che le competenze trasmesse siano state apprese i partecipanti dovranno sostenere un test di apprendimento e, attraverso il suo superamento, potranno ricevere un attestato di partecipazione. Sicuramente la partecipazione al corso fornirà nuove informazioni fondamentali sia riguardo la gestione dei propri cani ma anche riguardo le normative sulla proprietà responsabile.

Inoltre, attraverso il contributo di 10 euro versato durante la prima serata, i partecipanti potranno sostenere Enpa Monza, in quanto tutto il ricavato andrà all’ente. Le iscrizioni sono aperte fino al 30 marzo 2025, da effettuare inviando una email a patentino@enpamonza.it.

V.M.