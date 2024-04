Dalla logistica alle cure familiari

Il Consorzio Desio Brianza propone corsi gratuiti per assistente familiare e addetto alla logistica di magazzino, finanziati dal programma Gol (Garanzia Occupabilità Lavoratori), in partenza dal mese di maggio. Si tratta di una misura nata per rilanciare l’occupazione in Italia e combattere la disoccupazione con la finalità di ridisegnare i servizi per il lavoro per migliorare l’inserimento lavorativo delle persone, offrendo percorsi personalizzati di ingresso o reingresso al lavoro e innalzando le competenze attraverso percorsi di riqualificazione o aggiornamento professionale. Per entrambi i corsi è già possibile fare la pre-iscrizione. L’assistente familiare svolge attività di cura ed accudimento di persone con diversi livelli di autosufficienza psico-fisica (anziani, malati, disabili), anche a sostegno dei familiari, contribuendo al mantenimento dell’autonomia e del benessere in funzione dei bisogni dell’utente e del contesto di riferimento. Svolge presso il domicilio della persona accudita attività di assistenza diretta alla persona, in particolare nei momenti in cui è richiesto un supporto allo svolgimento delle attività quotidiane e occupandosi della pulizia della casa. L’operatore addetto alla logistica di magazzino svolge le attività relative al ricevimento e lo smistamento delle merci, usa tecniche di imballaggio, packaging e movimentazione dei prodotti all’interno del magazzino. II magazziniere opera in aziende di produzione, industriali, commerciali e di trasporto. Per informazioni e iscrizioni: tel. 0362-39171, formazioneadulti@codebri.mb.it.

Veronica Todaro