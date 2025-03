Dalla danza alla satira di Paolo Rossi

Fine settimana al teatro Binario 7. “Zero“ "è il nostro punto di partenza e di arrivo. Non rappresenta il “niente“ ma l’equilibrio che nasce dalla dissoluzione delle tensioni non necessarie". “Zero“ è il titolo del doppio spettacolo della Compagnia “Carnematta“, in scena oggi in sala Picasso, alle 19 e di nuovo alle 20.30. Come il simbolo del cerchio che insieme unisce e separa lo spazio interiore da quello esterno, così la danza unisce e insieme separa corpo e spirito. "Cerchiamo quel punto sospeso e vibrante. Camminiamo come funamboli su quella linea sottile che disegna lo zero e dalla quale possiamo contemplare un panorama straordinario". “Carnematta"“ compagnia di danza contemporanea, nasce nella Scuola Civica di Musica e Danza di Desio, sotto la guida di Cristina Bucci, insegnante e coreografa. (Biglietto intero 15 euro, ridotto 10). Il weekend a teatro prosegue sabato 15, alle 21 e domenica 16, alle 16, con Paolo Rossi in “Operaccia satirica“. "Le operacce satiriche - spiega Paolo Rossi (foto), regista e attore - sono creazioni stravaganti che nascono da diverse ispirazioni: la lettura dei grandi classici letterari che vengono trasformati in buffe composizioni, episodi rubati dalla vita vissuta e dal mio personale repertorio poi rielaborati e trasformati in poesie comiche che, grazie all’accompagnamento musicale, si tramutano in una canzonaccia popolare. Il linguaggio è scorretto, ricco di storpiature, parole e suggestioni strane". Biglietto intero: 20 euro.

Cristina Bertolini