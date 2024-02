Dalla Corte Costituzionale al Covid, lezione con la Cartabia

Per gli studenti di 5° liceo economico sociale Carlo Porta, un assaggio di università con la professoressa Marta Cartabia, docente ordinario di Diritto Costituzionale e di Giustizia Costituzionale all’Università Bocconi, dove è tornata a insegnare, terminato l’ incarico come Ministro della Giustizia e presidente della Corte Costituzionale. "Nell’ambito delle iniziative per la legalità - spiega l’insegnante di Diritto Alessandra Pacchioni - abbiamo affrontato il tema della Corte costituzionale, analizzando il saggio scritto dalla professoressa Cartabia a proposito del ruolo della Corte costituzionale, in particolare rispetto alla gestione del Covid". I ragazzi hanno lavorato tra dicembre e gennaio. L’intenzione dell’insegnante era quella di promuovere l’incontro con una docente universitaria di alto livello per abituarli ad una lezione da ateneo anche in vista della Maturità. Tra le materie per il liceo economico sociale è stata selezionata Diritto ed economia per la seconda prova scritta.