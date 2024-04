Dalla Brianza a Milano. L’azienda di famiglia debutta al Fuorisalone

"Solo grazie a quest’atmosfera familiare si riescono a tramandare certi valori professionali".

A dirlo è Marco Alfano, cotitolare di FlexStyle, azienda di Biassono in Brianza che da oltre 40 anni si dedica alla creazione di divani di qualità, un mix vincente che unisce due generazioni.

Per la prima volta l’azienda partecipa al Fuorisalone della Design Week 2024 con uno show-room in via Sant’Antonio pensato per mettere in mostra i suoi prodotti più innovativi: uno spazio espositivo di 130 metri quadrati, dove proporrà letti, poltrone e tre nuovi prodotti tra divani e divani letto. È una storia di unione familiare quella di FlexStyle, nata con il papà Aldo Alfano, originario di un minuscolo paese della Basilicata, vicino a Maratea, trasferitosi in Brianza a 13 anni con la famiglia. Insieme ai suoi due fratelli ha aperto l’azienda nel 1978; all’inizio come tappezzieri, lavorando per conto di alcune piccole botteghe di paese. Poi hanno cominciato a cimentarsi con la struttura in legno e poi il prodotto finito. L’unità della famiglia è stata la carta vincente che ha dato vita alla FlexStyle. Ad oggi in azienda lavora Marco con la sorella Monica, sotto l’occhio vigile di papà Aldo e mamma Marina Gatti. "Sono la forza indispensabile che ci muove – dice Marco – e ci dà la passione tutti i giorni. Stiamo portando avanti il mestiere che loro ci hanno insegnato. Sono sempre stati produttori. Curiamo internamente tutta la filiea produttiva, a partire dalla falegnameria, fino al prodotto finito".

L’azienda oggi ha 16 dipendenti e produce ben 400 pezzi al mese, tra letti, divani e trasformabili, che vende in tutto il mercato italiano. "Cominciamo quest’anno con il Fuorisalone – racconta Marco Alfano – ma il nostro obiettivo è ottenere uno spazio all’interno, dove è più facile avere contatti con potenziali clienti stranieri: vorremmo espandere il nostro mercato all’estero".

Azienda familiare, dalla forte connotazione ambientalista la FlexStyle: "Sì, perché per le strutture in legno – spiega Marco Alfano – ci affidiamo a un’azienda italiana che importa il legno dall’Austria, inserita in un progetto di riforestazione: ciò significa che per ogni pianta che viene tagliata, ne vengono piantate altre 7".

Scelgono materie prime di qualità, legno, gomma, materiale da seduta e poi la tessitura.

"Quando si consegna il divano – prosegue – poi ci si deve dimenticare del cliente che non dovrà più avere bisogno di chiamarci per fare assistenza". L’azienda lavora tanto con i rivenditori ed è ben distribuita a livello nazionale. Quando un privato va nel punto vendita, prova il prodotto e gli viene consegnato a casa. Tutto è calibrato a puntino: la cinghiatura elastica sotto le sedute regola la tensione e rimane costante nel tempo. Lo stesso per i tessuti.

E’ innamorato del suo lavoro Marco Alfano che racconta nel dettaglio il processo di lavorazione: "Da lontano – dice – i divani sembrano tutti uguali, poi da vicino si vede la differenza. Per esempio, un cuscino si identifica come prodotto di qualità anche dal peso. Da anni lavoriamo solo con tessitori italiani e quindi abbiamo dei prodotti con un peso importante. L’aspetto più bello per noi, azienda di produzione, è che se al mattino disegniamo un prodotto, riusciamo a realizzarlo nel giro di due giorni. Chi progetta, in un batter d’occhio vede il prodotto finito".

