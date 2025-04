Dalla birra al sound dei Cara Calma

Le birre “made“ in Belgio preparate dai monaci trappisti tutte da scoprire in un percorso guidato, l’alternative-rock italiano, i giochi di carte collezionabili e il grande cinema sull’ambiente e sulla montagna, ma anche una riflessione sulla maternità. Musica, film e tante iniziative per la settimana del Bloom di Mezzago, già fin da stasera. Partiranno oggi i nuovi appuntamenti del centro multiculturale di via Curiel, con un doppio evento. Alle 20.30 prenderà il via il “Beer Masterclass“, un ciclo di serate di degustazione di birra guidato da Efrem Borroni: nella prima tappa si esploreranno 4 diversi tipi di birre belghe, andando alla scoperta di un territorio che vanta una straordinaria varietà di stili e approfondendo le birre trappiste. Iscrizioni al 327.83.99.417. Quasi contemporaneamente, alle 21, tra le poltroncine rosse di BloomCinema verrà proposto il pluripremiato film documentario “Tempo d’Attesa“ di Claudia Brignone, una riflessione sulla nascita, sull’essere genitori oggi e sul diventare madri. Della pellicola si parlerà poi in sala con la regista e con la levatrice Sandra Cetto. Sempre il cinema sarà protagonista anche giovedì, quando alle 20.30 il documentario "Le linci selvagge" di Laurent Geslin, fotografo naturalista di fama internazionale, concluderà la rassegna “Fra Terra e Cielo“ dedicata alla montagna, portando alla scoperta del ruolo fondamentale di questi predatori nel mantenere l’equilibrio delle nostre foreste. Parallelamente, sempre dalle 20.30, in altri spazi del Bloom, gli appassionati di giochi di carte collezionabili potranno sbizzarrirsi in tornei di One Piece, Magic The Gathering e Yu-Gi-Oh grazie all’iniziativa “Tcg Arena“. Gli amplificatori del palco mezzaghese si accenderanno venerdì alle 21 con un triplo concerto che avrà per attrazione principale i bresciani Cara Calma, band alternative-rock con quasi un decennio d’esperienza sulle spalle: il gruppo presenterà i pezzi del suo nuovo disco intitolato “Itami“, quarto lavoro di studio caratterizzato da testi taglienti e sonorità decisamente rock. Ad arricchire lo show ci saranno, in apertura, il trio degli Zeptepi, che mescola rock, elettronica e hip hop, muovendosi tra contaminazioni e sperimentazioni, e i Crushed Fingers, band dell’underground bergamasco dalla forte personalità, in bilito tra pop, hard rock e blues. Biglietto d’ingresso 10 euro. Domenica, infine, dalle 22 ancora musica e dj-set con la festa per la presentazione del nuovo sound system “Totem“ realizzato da DmHertz, piccola realtà del meratese che realizza impianti audio, amplificatori e boombox. Ingresso libero.

F.L.