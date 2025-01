Dal tributo a Zucchero alle dive del pop

Un omaggio al blues italiano di Zucchero insieme a quella che è probabilmente la migliore tribute band dell’artista emiliano per la sua capacità di riprodurne sonorità, energia e impatto scenico. Ma anche due serate dedicate al pop degli anni ‘90 e Duemila, in particolare a quello femminile. Sono i concerti che animeranno il palco del The Bank di Monza. Il locale di viale Lombardia ospiterà giovedì alle 21 un “Tributo a Zucchero“ con la Zucchero Sugarlive Band guidata dal cantante Giorgio Piovera: il gruppo, che ha suonato più volte assieme al chitarrista di Zucchero, Mario Schilirò, guiderà tra le canzoni più belle e importanti di Sugar Fornaciari. Venerdì alla stessa ora, per la rassegna “Friday I’m in live“, saranno di scena i No-Xs Trio, un terzetto acustico che rilegge i pezzi più celebri del pop e del rock italiano degli anni ‘80, ‘90 e Duemila. Sabato, infine, sempre alle 21 concerto delle Primadonnas of Pop, un tributo alle dive del pop con brani di Dua Lipa, Lady Gaga, Taylor Swift, Katy Perry, Gwen Stefani e Britney Spears.

F.L.