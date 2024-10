Dal punk rock ai videogiochi. Al Bloom ci si diverte e “si salta“

La furia e l’energia del punk-rock, la storia di una collana musicale sperimentale che sfonda i confini tra i generi muovendosi fra colonne sonore dei videogiochi reinterpretate, classica e chanson francese, e una mostra fotografica e poetica. Sono le iniziative al Bloom di Mezzago. Oggi alle 20.30 proiezione del film documentario “Asfalto Che Suona - Il viaggio senza meta di 19’40“ del regista Roberto Delvoi: è il racconto del progetto 19’40’’, l’orginale collana musicale creata dai polistrumentisti Enrico Gabrielli e Sebastiano De Gennaro, da Francesco Fusaro e dal direttore d’orchestra Marcello Corti. Al termine della proiezione performance degli Esecutori di Metallo su Carta, l’ensemble di “musica anticlassica“ fondato da Gabrielli e De Gennaro con strumentisti che arrivano dalla classica e dal rock. Ingresso 10 euro. Domani alle 21 festival punk-rock per festeggiare i 20 anni d’attività dei Bad Frog: la band sarà affiancata dai lodigiani The Enthused, dai bresciani Riccobellis e dal trio I Secoli Morti, in bilico tra punk, rock e hardcore. Ingresso 10 euro. E sabato alle 21.30 sul palco di via Curiel saliranno il gruppo hardcore punk milanese degli Atrox, i romani Mala Movida col loro mix di punk e alternative-rock e da Udine i Vivere Merda. Ingresso libero. Domenica, infine, alle 18 verrà inaugurata la mostra “Con la punta delle dita“ di Daniele Rossi, Andrea Barb e Aurora Calloni, in cui poesie e fotografie dialogano.

Ad accompagnare la serata la performace “Pensieri tradotti in tempesta“ della spoken band Collagene, con le poesie di Daniele Rossi che incontrano le trame elettriche dei chitarristi Marco Anghileri e Gaibrash e i ritmi del percussionista Giovanni Colombo. Ingresso libero.

F.L.