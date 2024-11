Dal Milan alla Juvenilia, Giuseppe Cardone tecnico per passione

Ha giocato oltre 200 partite in Serie A e si è trovato ad affrontare bomber niente male, del calibro di Ronaldo ("ho provato a marcarlo, come tutti") e Antonio “Totò“ Di Natale, autore di 191 gol con l’Udinese. Ma il presente calcistico di Giuseppe Cardone, classe 1974, ex difensore anche di Milan, Bologna e Parma, si chiama Juvenilia. Cardone da quest’anno fa parte dell’organigramma della società del presidente Roberto Mazzo. Collabora nella gestione della prima squadra, impegnata nel campionato di Prima categoria. In pratica, è il vice dell’allenatore Roberto Cazzaniga, da una vita nel club monzese, dapprima come giocatore, poi appunto come tecnico. Nella squadra gioca anche il figlio di Beppe, Alessandro, classe 1999. L’ex difensore milanista vive a Monza e lavora nel settore immobiliare a Vimercate. La Juvenilia affidata al duo Cazzaniga-Cardone, intanto, vola: ha ottenuto tre successi di fila ed è quarta in classifica nel girone M. Così in alto non era mai arrivata. I consigli di chi ha “bazzicato“ il calcio professionistico, insomma, funzionano. Cardone, comunque, aveva allenato la compagine juniores della Pro Sesto, la squadra allievi del Parma e al Venezia aveva fatto parte dello staff tecnico di Stefano Vecchi. Oggi la Juvenilia giocherà in trasferta con l’Accademia Isola Bergamasca. "Ho accettato l’incarico - commenta - per passione e perché c’è mio figlio. Le prospettive ? Non conoscevo questo campionato, ora mi sono reso conto di quanto sia equilibrato. L’importante è mantenere la continuità e non illudersi anticipatamente".

Gianni Gresio