Dal magazzino all’ufficio. Incontro con le aziende

Il Centro per l’impiego di Seregno, con il patrocinio del Comune di Meda, in collaborazione con Brianza solidale, organizza una giornata dedicata al mondo del lavoro e all’incontro tra aziende e cittadinanza. Appuntamento il 10 dicembre alla Sala Civica Radio, vicolo comunale, Meda, dalle 9 alle 13. Posizioni aperte: magazziniere, addetti vendita, addetti alle pulizie, operatori della grande distribuzione organizzata, impiegati amministrativi e studio medico, manutentori, Oss e Asa. Per ulteriori informazioni: tel. 0362.313801 oppure cpi.seregno@afolmb.it. È necessario iscriversi all’indirizzo https://afolmonzabrianza.it/job-day-a-meda/. Ci si potrà candidare alle offerte di lavoro proposte consegnando il curriculum e partecipando a brevi colloqui con Carrefour, Cassina, Colzani group, Mister Help Group, Elettromeccanica Giordano Colombo, Unes, Cordel, Cmatic, Arcaplanet, Residenze Lentate, Gelsia, Cooperativa Sociale Pandora, Nuvola Print, Cappellini, Centro Medico Santagostino, Ecosviluppo Cooperativa Sociale Onlus, Ciofs Lombardia.