Dal furto alla solidarietà. Una consolle per AutPop

di Barbara Apicella

I miracoli esistono e accanto a chi ha rubato i sogni a un gruppo di ragazzi autistici e di ragazzi con la sindrome di Down, c’è anche chi i sogni li aiuta a realizzare. Anche grazie alla potenza della rete. Si tratta di Davide Romiti, ex dj di Monza, che dopo essere venuto a conoscenza sui social del furto della consolle e di tutta la strumentazione a un collega che insegna ai ragazzi di AutPop a diventare dj, ha deciso di regalare a questi colleghi speciali la sua consolle.

Una telefonata a Matteo Perego - il presidente dell’associazione FacciaVista che insieme a Il Veliero sta aiutando questi ragazzi a realizzare il loro sogno di far divertire con la musica - e l’accordo di incontrarsi l’indomani e di consegnare quel regalo. "Sono molto grato a Davide – racconta Matteo Perego –. Ha compiuto un gesto meraviglioso, ha restituito un sogno ai nostri ragazzi. Ero molto commosso quando mi ha telefonato e mi ha raccontato di essere un ex dj. Alla vigilia delle sue nozze il regalo, in realtà, lo ha fatto lui a noi. Davide ha deciso di donare la sua consolle ai ragazzi, dimostrando un’incredibile solidarietà. Davide ha dato una seconda vita alla sua consolle piena di ricordi e amore. Questo dimostra quanto la generosità e l’aiuto reciproco possano fare la differenza della vita di chiunque".

Non solo: in soccorso ai dj di AutPop sono arrivati anche i camerieri e i pizzaioli di PizzAut.

Nico Acampora, anima della prima pizzeria gestita da ragazzi autistici, saputo del furto ha subito attivato la macchina della solidarietà. "Ho parlato ai ragazzi di PizzAut, anch’essi autistici, che si sono offerti di lavorare per ricomprare l’intera attrezzatura per comsentire di proseguire le attività musicali ai ragazzi di Facciavista – spiega – Così abbiano deciso che parte dell’incasso di PizzAut delle prossime settimane sarà devoluto a questo scopo, aiutare altri ragazzi Aut. Lo abbiamo già fatto nei mesi scorsi, finanziando le attività dei ragazzi di Autismo Faenza colpiti dall’alluvione e vogliamo farlo anche per i ragazzi di Monza colpiti dalla cattiveria di un ladro. Perché i sogni non si calpestano".