Dal colorificio ai volontari. L’Ape d’oro premia le eccellenze

Con l’Ape d’oro, l’Amministrazione comunale ha premiato le eccellenze della città al teatro comunale. Cinque i destinatari della più importante benemerenza civica, divisi per settori. Nella categoria “Lavoro, economia, impresa“, il Colorificio Bertani di via Fratelli Casati, aperto nel 1961. Nella categoria “Sport“ Stefano Barbizzi, campione mondiale Downhill Skateboarding. Per “Sociale e Volontariato“, Doda Fatbardha che con la pandemia donò mascherine. Per il settore “Arte e Cultura“ il musicista Bruno Tripoli col suo Ape d’oro speciale alla memoria per Mauro Picozzi, professore scomparso nel 2022. Il premio Alfiere della città ad Alice Cicciari e Grace Cucuzza.

Ga.Bass.