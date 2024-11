Dal banco di scuola alla televisione. I bimbi-attori protagonisti su YoYo

Il laboratorio di animazione teatrale porta i bambini della scuola primaria Don Milani di Monza (nella foto) a essere protagonisti su Rai YoYo, insieme a tanti altri bambini italiani. Il progetto vede la collaborazione della scuola diretta da Marco Chioccioli, con la Consulta di quartiere, nell’ambito del patto di cittadinanza “Arcipelago di quartiere“, con la collaborazione logistica di Astro Roller Skating e per la parte artistica Oreste Castagna, con Giuliano Marini, in arte Mago Tornado. Otto classi per circa 150 bambini prenderanno parte a otto incontri di laboratorio di animazione teatrale e psicotecnica del teatro per imparare a esprimere e veicolare le proprie emozioni, per parlare di pace, di inclusione e anche del prossimo Giubileo. Gli strumenti saranno le azioni teatrali che si inseriranno in un canovaccio di cui saranno protagonisti Oreste Castagna, attore, doppiatore, regista e autore televisivo, insieme a Mago Tornado. Gli esperti portano questo format in molte scuole italiane, tra cui quelle di Monza che concorreranno a un montaggio che verrà poi proposto nel palinsesto di Rai YoYo. Più a breve, a Monza il laboratorio darà vita a uno spettacolo teatrale “Sentieri di pace“ che sarà pronto per il 13 dicembre, per essere portato in scena al Teatro Triante. Sarà un pomeriggio magico tra musica e teatro, in Compagnia di Oreste Castagna e Mago Tornado e i bambini delle scuole Dante e Don Milani.

"L’aspetto più importante – tiene a sottolineare Oreste Castagna – non è tanto quello performativo, ma la didattica, il percorso di gruppo e il rimettere in moto le emozioni. Per questo stimoliamo i bambini anche nell’aspetto della manualità con storie di carta, ritagli con cui raccontiamo la bellezza, la natura e l’inclusione". Il preside Marco Chioccioli e la coordinatrice Imma Alvino si sono subito detti entusiasti essendo il lavoro sulle emozioni di grande supporto alle competenze emotive dei ragazzi. "Già 8 anni fa – ricorda Pantaleo Bruno Toia, coordinatore della Consulta di Triante – proponemmo al Comune di creare il quartiere dei ragazzi e dei bambini, fra servizi bibliotecari e collaborazione con le scuole. Il sindaco ha abbracciato il nostro progetto con i Patti di cittadinanza, con cui sono stati individuati i fondi per iniziative a partire dalle scuole primare, ma anche con Frisi, Hensemberger e Mosè Bianchi. Strumento d’elezione: il linguaggio teatrale che incrocia le proposte della Consulta".