Dai Tha Flicker ai KnkProject, sul palco l’alternative-pop al femminile

Le sonorità dell’alternative pop, del rock e dell’elettronica fuse assieme in due progetti sofisticati, frutto della fucina di talenti monzese La Foresta Urbana. Un doppio concerto all’insegna delle voci femminili. È quello che si terrà oggi alle 21 al The Bank di Monza con un nuovo appuntamento della rassegna “Ladies Vibes“, curata dal noto produttore brianzolo Pietro Foresti e dedicata a dare spazio alle realtà musicali di segno femminile. Sul palco di viale Lombardia saliranno i Tha Flicker, con un sound che intreccia melodie pop avvolgenti ed elettronica minimale: il duo, formato dalla voce intensa di Giulia Cappelluti e dalle atmosfere magnetiche create da Marco Ridolfi, presenterà il nuovo singolo intitolato “Laugh“, una canzone struggente ispirata a una storia vera di violenza domestica e di liberazione. Il brano esplora i confini tra dolore e catarsi e fa seguito al precedente singolo “Faded Flowers“. Subito dopo, alle 22, toccherà ai KnkProject, duo composto da Kiara e Kupo e che da vent’anni si muove tra pop, rock ed elettronica: la band negli anni scorsi ha preso parte agli I-Days, condividendo il palco con Radiohead e Sigur Ros. In una continua ricerca sonora ed emotiva, che lavora su sonorità minimaliste, melodie evocative e un alternative pop-rock raffinato, i KnkProject hanno all’attivo gli album “Wings to Fly“, “Silver“ e l’introspettivo “Forest“. Il disco più recente è l’Ep del 2024 “Just a dream not a dream“, un’esplorazione intima ed essenziale della vulnerabilità umana. La serata “Ladies Vibes“ è supportata dalla nuova etichetta discografica monzese La Foresta Urbana creata da Foresti e Luca Urbani per dare voce ai talenti emergenti, alla musica originale e indipendente. Prenotazioni al 339.14.37.880. I concerti al The Bank proseguiranno domani alle 21 con un “Tributo agli U2“ che avrà per protagonista la band 4UB e sabato col pop rock degli Zeronove.

F.L.