Dai sottopassi a una nuova strada Le alternative al passaggio a livello

Il Comune vuole liberare viale Kennedy dal “tappo“ del passaggio a livello dove le sbarre si abbassano 45 volte al giorno. Così la società TRM Infrastrutture territorio ambiente di Monza su incarico della Giunta ha individuato tre possibili soluzioni per Villa Raverio. I progetti saranno presentati tra settembre e ottobre. La prima soluzione prevede la chiusura completa del passaggio a livello e la realizzazione di un sottopasso stradale di circa 192 metri, oltre a una rete di viabilità alternativa per la connessione della superficie intorno allo snodo ferroviario di Villa Raverio. Il sottopasso - di 270 metri - è contenuto anche nella seconda proposta che però mantiene il passaggio a livello in modo da non modificare l’attuale accesso a via Don Cosma Zonca. Diversa, invece, la terza proposta che prevede la chiusura completa del passaggio a livello lungo viale Kennedy e la creazione di un nuovo asse viario di collegamento tra via Luini e via Guidino, al Lanzano, che assuma la funzione di asse principale per il traffico di attraversamento, declassando l’attuale Provinciale (viale Kennedy) a strada di servizio della viabilità locale.

"Tutte e tre le soluzioni – spiega il sindaco Emanuele Pozzoli – saranno presentate ai cittadini in un incontro pubblico. Lo studio racchiude anche i tempi e i costi di realizzazione delle tre possibili opzioni. Quindi si potrà iniziare a pensare all’iter che in un futuro, sicuramente parliamo di anni, potrà risolvere l’annoso problema. L’obiettivo più vicino è quello di coinvolgere un grande numero di enti, Provincia, Regione, Stato e Rfi".

Sonia Ronconi