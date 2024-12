Dagli spogliatoi alle tribune. Lavori in campo

L’anno nuovo porta una novità: la riqualificazione del centro sportivo “Stefano Borgonovo“. Il maxi intervento di restyling è già stato approvato dalla Giunta comunale, che ha stanziato 700mila euro per raggiungere l’obiettivo. Si tratta di un generale miglioramento funzionale degli spazi per soddisfare le esigenze di atleti, allenatori e genitori. Il centro sportivo ha visto dapprima il corposo investimento, circa 600mila euro, per il completo rifacimento della pista di atletica leggera. Poi la riqualificazione dell’impianto di illuminazione per la pista e per il campo a 11 in erba sintetica. Ora il terzo passo, di sicuro meno appariscente degli altri due, ma non meno importante anche dal punto di vista dell’efficientamento energetico. I nuovi lavori permetteranno di adeguare la struttura alle normative in materia di prevenzione incendi, Coni e norme tecniche impiantistiche per l’ottenimento dell’agibilità sportiva.

Nello specifico si tratta di rivedere l’illuminazione sulle aree esterne ai campi da gioco, messa a norma delle tribune (anche con nuovi seggiolini che potranno accogliere complessivamente 404 spettatori, vanno ad aggiungersi ai 479 dell’area scoperta). In più gli spogliatoi saranno completamente rinnovati nella parte che riguarda i bagni e la zona docce. "I lavori al centro sportivo – commenta il sindaco, Marco Citterio – si inseriscono in una progettualità che, nel corso delle annate precedenti, ha già visto il rifacimento della pista di atletica e dei manti in erba sintetica, oltre al relamping delle torri faro. Con questo ulteriore lotto di lavori, abbiamo l’obiettivo di dare un nuovo volto all’impianto, ammodernandolo in ogni sua parte e rendendolo ancor più rispondente alle richieste di dirigenti, allenatori, atleti e genitori".

G.Gal.