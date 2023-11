Da Vivaldi al jazz francese. E un’escursione a teatro

Dalle pagine pianistiche di Schubert e Poulenc al fascino della chitarra classica, dalla musica sacra di Vivaldi ai brani di uno dei più celebri compositori francesi di jazz. Sei appuntamenti con la grande classica e un’incursione nel teatro nel nome di Hannah Arendt. Sono i concerti e gli spettacoli che andranno a formare la nuova stagione di “Vedano in musica“, la rassegna organizzata dal Circolo culturale don Primo Mazzolari e dalla Scuola di musica Amalia Caprotti in collaborazione col Comune. Si comincerà oggi alle 21 nella Sala della Cultura di via Italia con un “Recital di pianoforte a 4 mani“ che avrà per protagonista il duo Claudia Tallarini-Massimiliano Gandini: in scaletta pezzi di Debussy, Moszkowski, Poulenc e Schubert. Ingresso libero. Domenica 3 dicembre l’Ensemble Art Music Youkali composto da Sergio Bonetti al flauto, Katia Caradonna al piano, Edoardo Sisto alla batteria e Francesca Gattini a chitarra e basso elettrico proporrà “Crossover Music - Musiche di Claude Bolling“. Il 28 gennaio l’attrice Paola Bigatto interpreterà lo spettacolo “Hannah Arendt - La banalità del male“, mentre il 17 febbraio tornerà la musica con un “Concerto per chitarra“ con Nicholas Nebuloni. Il 24 marzo l’orchestra e il coro Anthem con il “Concerto di Pasqua - Vivaldi: Magnificat e Gloria“, l’11 maggio “Concerto per pianoforte“ con Federica Tremolada. Intanto a Biassono, oggi alle 21 sul palco del cineteatro Santa Maria, il Corpo Musicale Biassonese darà vita al “Concerto di San Martino“. Ingresso libero.

Fabio Luongo