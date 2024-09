Da Silvio Orlando all’erede di Dario Fo: qui si fa ancora teatro Il teatro San Rocco di Seregno inaugura la 52esima stagione con attori di fama come Silvio Orlando e Angela Finocchiaro, ma anche con nuove promesse come Matthias Martelli, erede della tradizione di Dario Fo. Sette spettacoli in programma, tra cui il nuovo lavoro de "I Legnanesi".