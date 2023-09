Da Seregno: fortino degli spacciatori a giardino per bambini e famiglie

"Stiamo facendo tutti insieme una scommessa: trasformare uno spazio che è stato in passato un luogo di degrado in un luogo dove abitino socialità e bellezza". A tracciare la linea il sindaco Alberto Rossi, durante l’inaugurazione del parco di viale dei Giardini: un’area centralissima, ai margini di piazza Risorgimento, esattamente dietro al municipio, sebbene un po’ nascosta. Proprio questa sua caratteristica negli anni ha contribuito a favorire l’insediamento di cattive frequentazioni, soprattutto di spacciatori. Una situazione paradossale, considerato che il Comune dista solo poche decine di metri.

Il problema era stato sollevato più volte anche in consiglio comunale, il sindaco aveva sempre ribadito che per lui la questione era prioritaria e che presto si sarebbero visti i risultati. Al momento il cambiamento c’è: l’area, ormai completamente riqualificata, è stata restituita ai cittadini. Ed erano circa un migliaio presenti all’inaugurazione, a testimonianza del fatto che la posizione di quel parco è strategica e che quel giardino, nonostante tutto, è particolarmente caro ai seregnesi. "Faccio un invito a tutti - ha detto il sindaco -: viviamo questo parco ogni giorno, prendiamocene cura insieme. Abbiamo voluto aprirlo proprio ora, con la preziosa collaborazione del comitato di quartiere, nel momento in cui si torna dalle vacanze, perché possa tornare a essere da subito un parco abitato".

Per rendere il giardino attrattivo per le famiglie e i bambini si è prestata particolare attenzione all’arredo e all’installazione di giochi. "Qui abbiamo voluto giochi unici - ha concluso Rossi - e un altro arriverà nelle prossime settimane. Di questo tipo non si trovano in nessun’altra area verde della città: l’idea che è che questo parco possa essere un posto speciale. Sono sicuro potrà essere l’inizio di una nuova storia da scrivere insieme".

G.G.