Da Seattle al Bloom verso la storia. Le leggendarie notti dei Nirvana

Due iniziative con cui fare memoria dei due leggendari concerti che i Nirvana tennero in Brianza oltre 30 anni fa, nei giorni in cui cade il 37esimo compleanno del Bloom. E poi una serata dedicata interamente ai ritmi in levare, tra la storia di Bob Marley e le good vibe del reggae tutte da ballare. E ancora, il blues dal vivo e la disco anni ‘70-‘80. Sono gli eventi che accompagneranno l’ultimo scampolo di stagione indoor del centro multiculturale di Mezzago. Giovedì dalle 19.30 si ricorderanno le serate in cui Kurt Cobain e compagni calcarono il palco di via Curiel, prima nel 1989, ancora semi sconosciuti, poi nel novembre del 1991, quando era già uscito quel “Nevermind“ che ha cambiato la storia del rock: per farlo il Bloom presenterà il libro “A Seattle con i Nirvana“ scritto da Alessio Dimartino, nonché una t-shirt celebrativa, appositamente realizzata, che rievoca le due date che hanno catapultato il club brianzolo nella storia della musica. Il doppio appuntamento fa parte dei festeggiamenti per il 37esimo anniversario dalla nascita del Bloom, quattro decadi quasi "in cui musica, film, formazione, cibo e attivismo socioculturale sono stati e continuano a essere, il nostro cuore pulsante – spiegano i responsabili del centro multiculturale mezzaghese –, tra serate di riflessione e approfondimento, esordi di gruppi che sono diventati idoli per più di una generazione, dibattiti, sale corsi gremite, sold out ma anche qualche serata che avremmo preferito andasse meglio, sperimentazioni, proiezioni divorate dalle poltroncine rosse e all’aperto, piacevoli scoperte e leggende che si aggirano tra i camerini".

Per i 50 anni di Dj Gosh, resident dj del Bloom da tantissimo tempo, venerdì dalle 20.30 “Una bomba di festa“: si comincerà con la proiezione del biopic musicale “Bob Marley - One Love“ di Reinaldo Marcus Green, sulla figura del profeta del reggae; subito dopo spazio alla musica con Dj Gosh in consolle a mescolare elettronica, dub-step, reggae, jungle, dub e rocksteady. Ingresso libero. Sabato dalle 22 i dj-set di Aldus Erpico e Steve Manero con la disco anni ‘70, ‘80 e ‘90, mentre domenica dalle 12.30 in avanti si apriranno le porte per amici e sodali dell’associazione Italian Blues River, per il “Griglia Blues Party“ che terrà compagnia dall’orario di pranzo fino a sera, con una grande jam session finale aperta a tutti gli amanti della musica del Diavolo.