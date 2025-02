Da Saronni a Pinotti, quando la corsa toccò il Comune

Il Giro d’Italia torna in Brianza dopo Seregno 2023. Con la presentazione della 18sima tappa Morbegno-Cesano Maderno, si entra nel clima che a fine maggio (giovedì 29) vedrà arrivare la carovana rosa e tutto il suo entusiasmo ciclistico.

La frazione brianzola con traguardo, dopo 144 chilometri, nel cuore di Cesano Maderno sarà una delle ultime possibilità per i velocisti di conquistare una tappa del Giro 2025. La frazione, che comprende buona parte del territorio brianzolo-lecchese, avrà come punto cardine il circuito finale che i corridori dovranno affrontare tre volte. È la terza volta che la comunità di Cesano Maderno accoglie il Giro d’Italia.

Successe nel 1979 quando Giuseppe Saronni – come ricordato ieri con un pizzico di emozione quando il suo volto è stato proiettato sullo schermo gigante allestito per l’occasione – vinse l’ultima tappa a cronometro con partenza da Cesano Maderno e arrivo a Milano conquistando il suo primo Giro (la seconda volta nel 1983), e nel 2008 ancora con l’ultima tappa contro il tempo da Cesano Maderno a Milano vinta da Marco Pinotti, mentre lo spagnolo Alberto Contador fu il vincitore della classifica generale. Due anni fa (2023) la città ospitò invece la partenza della quinta frazione del Giro d’Italia Next Gen (under 23) che si concluse a Manerba del Garda con il trionfo del britannico Lukas Nerurkar.

Quindi per la prima volta Cesano Maderno sarà sede di arrivo di una tappa del Giro. Una nuova e straordinaria opportunità per i tanti appassionati e sportivi non mancheranno di far sentire la propria vicinanza all’evento per eccellenza del nostro grande ciclismo.

Danilo Viganò