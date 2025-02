Da Merlino a Harry Potter. Il musical dove tutto è magia

Un musical emozionante, fatto di misteri e segreti nascosti, magia e colpi di scena.

Una storia ambientata nella celebre scuola di magia di Hogwarts, con protagonisti un giovane Merlino alla ricerca delle sue origini e la giovane maghetta Tara, che con coraggio e determinazione lo aiuterà a superare gli ostacoli, tra torri incantate e pericoli oscuri, sfide avventurose e stanze segrete.

Si tratta dello lo spettacolo teatrale per famiglie dal titolo “Magic School Musical“, che verrà portato in scena domani alle 16 sul palco del Teatro San Rocco di via Cavour, a Seregno.

A interpretarlo saranno gli attori, cantanti e ballerini della Compagnia All Crazy, sotto la regia di Michele Visone.

Biglietti d’ingresso 18 euro per gli adulti e 13 euro per i bambini under 12, disponibili online attraverso il circuito Vivaticket o al botteghino del teatro. Info 335-5792844.

F.L.