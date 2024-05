Da Limbiate al centro in pochissimi minuti

La linea del tram di Limbiate fu inaugurata nel 1882 per collegare il capoluogo con il manicomio di Mombello. Nel corso degli anni è stata utilizzata (e apprezzata) da migliaia di pendolari che viaggiavano verso Milano, in particolare dagli anni ‘60 agli ‘80. Ma negli anni ‘90 ebbe una seconda vita con l’apertura della lina gialla della metropolitana e il nuovo capolinea fissato a Comasina, proprio in corrispondenza della fermata della M3, grazie alla quale in pochi minuti si poteva raggiungere ogni zona del centro di Milano. Negli ultimi anni erano diventati virali i video che documentavano la capacità del tram di superare le auto ferme in coda sulla Comasina