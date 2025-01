Da Jean Cocteau a Banksy. Parole e immagini d’arte

Il 2025 del Binario 7 inizia all’insegna dell’arte. In ogni sua declinazione. Il primo appuntamento con il nuovo ciclo di conferenze “I dialoghi dell’arte” è fissato per giovedì 16 gennaio. Poi altre tre serate, una al mese fino ad aprile, per esplorare, in compagnia della storica dell’arte Simona Bartolena (nella foto) e dell’attore Alessandro Pazzi, lo stretto rapporto tra pittura e letteratura accostando la lettura di brani tratti delle più celebri opere di tutti i tempi a percorsi iconografici altrettanto significativi. Un format offerto anche quest’anno a ingresso libero, che torna negli spazi di sala Picasso per la sua nona edizione - la prima risale alla stagione 2016-17, in concomitanza all’avvio del progetto artistico “La bellezza resta”.

Si parte dal vulcanico e inafferrabile Jean Cocteau per arrivare il 6 febbraio a scegliere tra “Il diavolo e l’acqua santa” e per accostare il 12 marzo “Le due Emily”, Dickinson e Bronte. Gran finale il 10 aprile dedicato a Thomas Mann. A gennaio andrà in onda anche la prima puntata di “Radio Binario Arte: i personaggi”, nuovo format messo a punto da Simona Bartolena e da Greg Bonalumi per offrire un ulteriore approfondimento dedicato ai grandi, classici e contemporanei, più o meno noti al pubblico, che hanno lasciato un segno nella storia dell’arte mondiale.

Appuntamento ogni due settimane il venerdì alle 12.45: si inizia il 17 gennaio con Vincent Van Gogh, per proseguire poi con Damien Hirst (31 gennaio), Piero Manzoni (14 febbraio), Banksy (28 febbraio) e Niki de Saint Phalle (14 marzo). Il calendario completo della rassegna sarà disponibile a breve sul sito e sui social di Radio Binario 7 (Facebook, Instagram, LinkedIn e YouTube): le puntate, una volta trasmesse, resteranno fruibili liberamente sulle diverse piattaforme.