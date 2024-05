Da Beethoven a Ennio Morricone. In viaggio con Brianza Classica

Pagine di Beethoven, di Mendelsshon e di Gioachino Rossini, ma anche la musica klezmer e quella di Ennio Morricone, per un viaggio tra sonorità affascinanti. Sono i mondi in cui farà immergere il concerto dal titolo “Da Rossini a Morricone“, che il festival itinerante Brianza Classica porterà domenica alle 18 a Caponago, in Corte Caglio: protagonista dello spettacolo sarà il Trio Mistral (nella foto), formato da tre solisti d’eccezione, in grado di spaziare fra generi musicali diversi. L’ensemble ha effettuato tournée in Paesi d’Europa come Austria e Germania, Olanda e Svizzera, ma anche in Messico, e ha collaborato con gruppi cameristici di rilievo come il Benthien Quartett di Amburgo e il Klaring Quartett di Vienna. Il trio è composto da Antonio Puglia al clarinetto, Luciano Tarantino al violoncello e Mariano Meloni al pianoforte. Puglia ha tenuto concerti in Europa e in America, è stato primo clarinetto solista dell’Orchestra Sinfonica di Sassari, ha lavorato con la Scala e l’Orchestra dei Pomeriggi Musicali di Milano. La serata sarà un vero e proprio viaggio attraverso il tempo, tra il Sette-Ottocento di Beethoven e Mendelsshon e l’epoca delle grandi opere di Rossini, passando per la scoperta della musica klezmer della tradizione ebraica e per un omaggio al genio di Morricone. Ingresso con prenotazione al 335/5461501. Il festival Brianza Classica proseguirà quindi le sue tappe a fine giugno e inizio luglio nella Brianza lecchese, prima a Casatenovo con il Duo Grade-Martins e la musica portoghese, poi a Robbiate con un duo pianistico e le arie di Puccini, per fare infine ritorno nel monzese il 6 luglio a Nova con un “Omaggio al musical“ dell’Ensemble Hyperion.

Sempre domenica un’orchestra di fiati, un tenore e un soprano affascineranno il pubblico a Desio, con il concerto che il Corpo Musicale Pio XI Città di Desio diretto da Gioacchino Burgio terrà alle 17 nel piazzale del condominio Bianchi in via Volta: in programma ci saranno musiche di Fabrizio De André riarrangiate per banda, “Il triello“ di Morricone tratto dalla colonna sonora del film “Il buono, il brutto, il cattivo“, arie di Puccini per il centenario della morte del grande compositore, brani tradizionali e pezzi pop e di musica leggera. Insieme alla quarantina di musicisti del Corpo Musicale desiano tra fiati e percussioni ci saranno due ospiti speciali: il tenore Davide Bellani e il soprano Ekaterina Dolgasheva. Ingresso libero. In caso di maltempo il concerto si sposterà nello Spazio Stendhal di Villa Tittoni.