Da Asa a Oss grazie a un corso

Il Consorzio Desio-Brianza ripropone il corso di riqualifica Asa in Oss a pagamento, in partenza nel mese di ottobre. Le attuali figure Asa (Ausiliario Socio Assistenziale) hanno la possibilità di riqualificarsi e diventare Operatore Socio Sanitario con un corso di formazione. L’Oss - Operatore Socio Sanitario è un operatore professionale che svolge attività destinate a soddisfare i bisogni primari della persona e a favorirne il benessere e l’autonomia. Opera nel settore sociale e sanitario, in servizi di tipo socio-assistenziale e socio-sanitario, in ambito ospedaliero, residenziale e domiciliare, collabora con altri operatori professionali preposti all’assistenza sanitaria e sociale. Le lezioni si terranno da ottobre a febbraio, dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 20 con tirocini su turni di 7 ore al giorno per un totale di 400 ore di cui 180 di teoria, 40 ore di esercitazioni e 180 ore di tirocinio presso strutture socio-assistenziali e ospedaliere.

Requisiti di accesso: aver compiuto il diciottesimo anno alla data di iscrizione e il possesso di attestato Asa o Ota (Operatore Tecnico Assistenziale) rilasciato da Regione. Per gli stranieri: regolare permesso di soggiorno in corso di validità, capacità di espressione orale e scritta della lingua italiana (verificata con test di ingresso). Al termine verrà rilasciato un attestato di qualifica Oss, riconosciuto su tutto il territorio nazionale previo superamento di un esame scritto, orale e pratico. Iscrizioni entro il 20 settembre, con una mail a formazioneadulti@codebri.mb.it o chiamando il numero 0362.39.171. Il costo del corso è di 850 euro più iva.

Veronica Todaro