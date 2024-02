Curare leggendo. Parte il secondo ciclo di “biblioterapia”

Parte il secondo ciclo di quattro incontri del corso di biblioterapia: parole suggestive che guideranno i lettori in un viaggio letterario, fatto di riflessioni, immedesimazione e ascolto attento che darà origine a interiorizzazioni profonde. La cura della persona avviene attraverso l’uso della lettura guidata come strumento per stimolare l’autopromozione, l’intelligenza emotiva, il pensiero laterale. Gli incontri si svolgeranno nella biblioteca comunale, in via Cantù 11 dalle 20.30 alle 22 un giovedì al mese, il 29 febbraio, il 14 marzo, il 11 aprile, il 18 aprile. Per iscrizioni eventi@comune.bovisiomasciago.mb.it. L’iniziativa è stata organizzata nell’ambito del progetto “Il Libro oltre la siepe” con il finanziamento di Fondazione Cariplo.

Veronica Todaro