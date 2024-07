Cura del verde. Il Comune cerca sponsor

Nuove notizie in materia di gestione cittadina del verde pubblico. Dal connubio pubblico-privato nascono le soluzioni più efficaci. Per questo motivo ha preso il via l’iniziativa delle "sponsorizzazioni delle aree verdi". È una “buona pratica“ che Meda importa da altri Comuni e che applica una mozione del Consiglio comunale. C’è un significato ben preciso dietro - fanno saperte del Comune - , ovvero che i singoli cittadini, associazioni, imprese o attività produttive possono prendersi cura di una piccola area verde, tagliare l’erba e, dove volessero, abbellire con essenze floreali. Tutto questo può avvenire in proprio o tramite il giardiniere di fiducia. Questi medesi potranno poi apporre un cartello con il marchio pubblicitario della propria associazione, impresa o attività commerciale". Sono ben due i benefici che ne deriveranno: da un lato, un verde più curato, riducendo così il tempo programmato tra un taglio e l’altro; dall’altro, la maggiore sussidiarità, così come avviene per tutte le iniziative di cittadinanza attiva. Per informazioni, telefonare allo 0362-396350 o scrivere a lavori.pubblici@comune.meda.mb.it

Son.Ron.