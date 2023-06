Cuore a canestro Qui il basket non è solo sport

Il SanFru Basket non è una semplice società sportiva. È una grande famiglia. Con i suoi 411 tesserati è una realtà di aggregazione nel quartiere. Attrae ragazzi, genitori e volontari con le sue due squadre, una tradizionale e l’altra di BaskIn, la specialità che unisce normodotati e atleti disabili. "La nostra attività si svolge anche nelle scuole di Monza – spiega il presidente Giorgio Flego – con iniziative promozionali che poi stimolano i ragazzi a unirsi alla nostra squadra". La sezione Under 19 è reduce da un 2° posto al Campionato nazionale Uisp disputatosi a Rimini, occasione per conoscere tanti ragazzi da tutta Italia e fare nuove amicizie. Anche il BaskIn, squadra senior, ha partecipato ai campionati promozionali, chiudendo al 2° posto. Il SanFru Basket aspetta la realizzazione di una palestra polifunzionale di quartiere in via Iseo, all’ex bocciodromo, finanziata per 900 mila euro. Ma il progetto ancora non c’è. La passione per la pallacanestro è un aggregante a San Fruttuoso e richiama iscritti anche da San Carlo, San Giuseppe e Triante. Unisce i ragazzi e le loro famiglie ed è testimone del passare del tempo e del cambiamento sociale del quartiere. "San Fruttuoso ha subìto una crescita esponenziale dagli anni Settanta – racconta Flego – io sono nato e cresciuto qui e ho assistito, nei decenni, a una grande afflusso di persone nuove da Milano e dall’hinterland. Non è più un quartiere periferico, ma i residenti sono proiettati su Milano. Lo vediamo anche dalla mappa delle scuole frequentate dai nostri ragazzi, nella fascia 14 -19 anni. Il 50% frequenta scuole monzesi, mentre il resto si divide tra i Salesiani e le scuole di Sesto e gli istituti milanesi a partire da Parco Nord". C’è il SanFru, ma fino agli anni ‘70 - ‘80 c’era anche l’oratorio a fare da polo di attrazione. Mentre ora le famiglie più giovani cercano interessi e centri di aggregazione verso Milano, o in alternativa molti si rivolgono alle società sportive come il SanFru Basket di carattere aconfessionale.

