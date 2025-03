Azienda di tappezzeria a Cesano Maderno cerca un tirocinante per la cucitura di imbottiti. La risorsa, costantemente affiancata dal tutor, sarà formata per il taglio e la cucitura di fodere per imbottiti imparando a utilizzare varie macchine. Si offre tirocinio finalizzato all’inserimento definitivo. Inviare candidature con cv allegato a ido.cesano@afolmb.it, rif. 7FEB253.