Croce Rossa corre veloce. Ecco la motoambulanza

Una motosoccorso per la Croce Rossa di Monza, realizzata e donata da uno dei maggiori nomi del settore, Yamaha. Ieri a Lesmo, quartier generale del marchio, la consegna del nuovo mezzo (nella foto) al presidente della Cri, Dario Funaro, che d’ora in poi potrà contare su un aiuto in più per gli oltre 15 servizi giornalieri dell’associazione sul territorio. "La moto – spiega – potrà arrivare dove l’ambulanza non riesce, se c’è traffico, o in condizioni viabilistiche critiche. Non trasporterà pazienti, interverrà nei casi in cui c’è una necessità immediata, sul posto. Ad esempio, per assistere chi cade". Si amplia così il parco mezzi della Croce Rossa, che oggi conta 10 lettighe, 4 auto, 1 furgone, 1 fuoristrada, 1 pulmino a 9 posti, un motorino e ora la moto, al servizio dei 10 dipendenti e dei 362 volontari.

Il cuore della Cri, che quest’anno festeggia 160 anni di fondazione. "Un traguardo che celebreremo con tutti gli onori il 5 ottobre – anticipa Funaro –. L’idea del motosoccorso è venuta a un nostro volontario, abbiamo cercato lo sponsor e Yamaha si è fatta avanti tramite Assolombarda. Abbiamo sempre bisogno di mezzi, e anche di donatori. Speriamo che altre aziende raccolgano il nostro appello".