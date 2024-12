Così rinasce l’ex Tribunale: "Lavori finiti in primavera"

Sono iniziati a gran ritmo i lavori per riqualificare l’ex tribunale di Desio, chiuso ormai da anni, e trasformarlo nella sede dell’Agenzia delle Entrate, che ne occuperà una porzione. Nei giorni scorsi anche il sindaco Simone Gargiulo, che ben conosce la struttura anche nelle sue vesti di avvocato, si è recato in via Galli per monitorare il cantiere: "Con il responsabile del cantiere ho effettuato un sopralluogo all’interno dell’ex tribunale dove i lavori avanzano regolarmente - spiega il primo cittadino -. Per chi come me ha iniziato la professione in questo luogo, rientrare dopo tanti anni e vederlo così è sicuramente una sensazione strana, un po’ nostalgica. Chissà quanti altri come me". "Il progetto - puntualizza - è stato promosso dalla precedente amministrazione e noi abbiamo deciso di proseguire per il riutilizzo dell’immobile dismesso da anni e per il beneficio che ne potranno trarre anche le attività circostanti". La chiusura avvenne esattamente dieci anni fa, a seguito di un decreto del Governo che tagliò 220 sedi distaccate dei Tribunali. Da allora, abbandono e degrado, in pieno centro storico, a pochi metri dal municipio. Il progetto prevede l’adeguamento del maxi stabile, comprese le opere anti-sismiche. "Entro primavera 2025 è prevista la conclusione degli interventi", aveva annunciato all’avvio dell’iter l’assessore ai Lavori pubblici, Martina Cambiaghi.

L’impegno di spesa è di poco più di un milione e 400mila euro: 700mila giungono dall’accensione di un mutuo per la manutenzione straordinaria dell’immobile, 700mila con risorse proprie dell’ente. La decisione di procedere alla riqualificazione dell’edificio avviene in seguito all’accordo raggiunto con la Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate, in base al quale negli spazi dell’ex Tribunale tornerà a insediarsi l’Ufficio territoriale di Desio. Gli uffici saranno sistemati nel piano rialzato, al primo piano e al secondo piano, per una superficie totale di oltre 2.200 metri quadrati, di cui circa 400 adibiti ad archivio. Per la restante parte non ci sono ancora certezze. La durata della locazione è di 9 anni, per un importo di 172.000 euro all’anno. "Grazie a questa operazione sarà possibile recuperare delle somme per riqualificare un edificio in centro - ha spiegato Cambiaghi - garantendo un’importante entrata per le casse comunali".