Corso per leggere i disegni tecnici

Ultimi posti disponibili: prenderà il via a metà settembre il corso di lettura del disegno meccanico, destinato a persone interessate ad acquisire le basi del disegno meccanico da applicare ai processi produttivi. Venti ore circa di lezione per fornire le conoscenze basilari. Il disegno meccanico o disegno tecnico serve a progettare e a realizzare oggetti o dispositivi meccanici. Nello specifico, in un disegno meccanico esecutivo si possono trovare tutte le informazioni necessarie per creare l’oggetto disegnato: dalle tipologie di materiale da usare per ogni componente ai dettagli tecnici sulle dimensioni, la forma e le caratteristiche. Il corso, che verrà avviato al raggiungimento del numero minimo di 12 allievi, si terrà, con frequenza serale, presso il Centro di formazione professionale “Sandro Pertini“ di Seregno, in via Monterosa 10. È richiesto un contributo di 120 euro. Requisito d’accesso è il possesso della licenza media. Le lezioni sono approntate per imparare gli elementi per la lettura di un disegno tecnico meccanico e sul disegno meccanico vero e proprio si conosceranno linee, scale, rappresentazioni, sezioni, quotature, tolleranze di lavorazione. Si apprenderà inoltre la lettura di disegni complessi. Al termine sono previste esercitazioni e test scritto per arrivare a conseguire la certificazione di frequenza. Per informazioni e iscrizioni si può contattare Laura Confalonieri, inviando una email a l.confalonieri@afolmb.it, oppure telefonando al numero 0362.862185.

Veronica Todaro