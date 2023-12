Corso operatori socio sanitari

Sono già aperte le iscrizioni per il corso di Oss, operatore socio sanitario, in programmazione per il 2024, organizzato dal Consorzio Desio Brianza. L’Oss è un operatore professionale, svolge attività destinate a soddisfarei bisogni primari della persona in ambiti sia sociali sia sanitari e a favorirne il benessere e l’autonomia.

Tale attività è svolta sia nel settore sociale sia in quello sanitario, in servizi di tipo socio-assistenziale e socio-sanitario, in ambito ospedaliero, residenziale e domiciliare. Svolge la propria attività in collaborazione con altri operatori professionali preposti all’assistenza sanitaria e sociale, in equipe multiprofessionali. Il corso si svilupperà tra ore di teoria, ore di esercitazione e ore di tirocinio presso strutture socio-assistenziali e ospedaliere.

Al termine verrà rilasciato un attestato di qualifica professionale Oss previo superamento di un esame (prova scritta e orale, esercitazione pratica) riconosciuto su tutto il territorio nazionale. Requisiti di accesso al corso: aver compiuto 18 anni di età alla data di iscrizione, possesso di diploma di scuola secondaria o qualifica di durata almeno triennale. Per i cittadini stranieri: traduzione e dichiarazione di valore del titolo di studio conseguito nel paese di origine (rilasciata dall’ambasciata di appartenenza), capacità di espressione orale e scritta della lingua italiana (verificata con test di ingresso). Per informazioni e iscrizioni: tutor/orientatori Servizi al lavoro: tel. 0362 39171 – formazioneadulti@codebri.mb.it.

Veronica Todaro