Corso gratuito come giardiniere La Scuola Agraria del Parco di Monza offre un corso gratuito per operaio giardiniere, con attestato riconosciuto a livello nazionale. Il programma include conoscenze teoriche e pratiche sul giardinaggio, con focus sulla sicurezza e competenze operative. Il corso è finanziato dal Programma Gol per favorire l'occupabilità dei partecipanti. Per informazioni, contattare la segreteria corsi.