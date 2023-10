Corsi da pasticcieri periti e meccanici

Al via i corsi per diventare animatore, pasticciere, panificatore, operatore informatico, ma anche meccanico o tecnico elettrico. Ci sono anche i corsi per operatore del legno, operatore delle lavorazioni tessili curvatura tappezziere, operatore dell’abbigliamento e dei prodotti tessili per la casa sartoria, operatore grafico ipermediale, tecnico dei servizi dell’animazione turistico-sportiva e del tempo libero. I corsi sono destinati a giovani in cerca di prima occupazione, disoccupati in cerca di nuove opportunità di lavoro, lavoratori che intendono migliorare la propria professionalità attraverso

percorsi di specializzazione o di riqualificazione.

Per conoscere più da vicino tutti i corsi promossi da Afol Monza e Brianza, i tre Centri di formazione professionali, aprono le loro porte per una serie di open day. Il Cfp “Sandro Pertini” a Seregno propone il 28 ottobre, dalle 9 alle 13, il 16 novembre dalle 17.30 alle 20.30, il 16 dicembre dalle 9 alle 13. Il Cfp “Gugliemo Marconi”a Concorezzo propone orari

simili: il 28 ottobre dalle 9 alle 13, il 16 novembre dalle 17.30 alle 20 e il 16 dicembre dalle 9 alle 13. Diverse

le opportunità presso il Cfp “Giuseppe Terragni” a Meda: il 21 ottobre dalle 9 alle 13, il 16 novembre dalle 17 alle 21 e il 2 dicembre dalle 9 alle 13. Sul sito di Afol si può anche prenotare l’appuntamento

per gli incontri dedicati all’orientamento: afolmonzabrianza.itopen-day-anno-formativo-2024-2025.

Veronica Todaro