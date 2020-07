Addio rattoppi, via ai lavori per rifare le tubature dell’acqua, a Cornate. Sotto la lente, i punti più critici, nelle vie don Sturzo e Aldo Moro. Da anni costringono i tecnici di BrianzAcque agli straordinari per guasti continui. Un cantiere lungo un chilometro risolverà il problema alla radice, sostituendo le vecchie condotte malandate con altre nuove di zecca.

È la soluzione individuata per mettere fine ai disagi. Verrà aumentata anche la portata "per rispondere meglio alla domanda quotidiana". Nell’area, secondo la Soprintendenza, potrebbero esserci reperti, ragione per cui lo scavo sarà eseguito con il metodo tradizionale a cielo aperto e sorvegliato da un archeologo, come richiesto proprio dalle Belle arti. L’investimento è di 386mila euro e sarà finanziato impiegando gli introiti delle bollette. L’intervento comincia questa settimana, una volta completato tutte le utenze saranno riallacciate.

Non è la sola opera che comincerà quest’estate nel Vimercatese. Ai primi di agosto, in via Ungaretti a Lesmo, scatterà il potenziamento della fognatura, conto da quasi mezzo milione di euro, tempo stimato per portarlo a termine, quattro mesi. Un incontro con i residenti è servito a mettere a punto il piano per ridurre i disagi al minimo. Anche qui, ci sarà un archeologo. Come a Cornate si tratta di una zona a potenziale interesse storico. Bar.Cal.