Coppa Agostoni 2024: Lissone in sella con i campioni

Lissone (Monza e Brianza) – Fascino, storia, sport e spettacolo. Dal punto di vista della bicicletta la Coppa Agostoni-Giro delle Brianze-Gran Premio Banco BPM è l’essenza del ciclismo in Brianza. Lissone guarda con molto rispetto all’evento più importante della propria comunità, che ha sempre dimostrato un forte attaccamento a questa manifestazione sportiva. La Agostoni rappresenta non solo un momento di competizione, ma anche una opportunità per valorizzare le eccellenze artigianali del territorio. Che celebrano non soltanto il talento, ma rafforzano anche il legame tra i cittadini e le tradizioni locali, sostenendo il lavoro degli artigiani lissonesi. È un cocktail di sorrisi e momenti emozionanti, festa e divertimento accompagnati dalla voglia di toccare con mano i corridori, i protagonisti di una gara che quest’anno vivrà i suoi momenti agonistici domani.

"Dopo diversi anni di attesa, grazie al tanto lavoro fatto dallo Sport Club e al successo delle ultime edizioni, la Coppa Agostoni si correrà finalmente di domenica – racconta il presidente dello Sport Club Mobili Lissone, Enrico Biganzoli –. Abbiamo accorciato il circuito per dare un po’ di respiro ai corridori e lavorato molto sul percorso per renderlo ancora più sicuro sia per gli atleti sia per i tanti appassionati. Per la nostra società è un grandissimo sforzo organizzativo. Avremmo sperato in nuovi sponsor per rendere ancora più grande il nostro evento, la collocazione domenicale lo avrebbe meritato. La nostra gara di punta chiuderà la lunga serie di eventi del nostro 2024: Agostoni Gravel Bicimania, 2° Memorial Romano Erba, la collaborazione con la GAL per l’organizzazione della Color Run, e il Trofeo FIRE Minisprint".

Il ritrovo di partenza è fissato in via Bottego, vicino allo stabilimento Cleaf alle 9 per la verifica licenze. Alle 11.15 è prevista la presentazione delle squadre rappresentate da nove club del circuito UCI World Tour tra cui la UAE Emirates, l’Alpecin Deceuninck, le francesi Cofidis, Groupama FDJ e Decathlon AG2R La Mondiale e la spagnola Movistar. Partenza ufficiale da via Catalani alle 12.30. Una volta lasciata la sede di partenza dove naturalmente le strade saranno chiuse al traffico, la carovana proseguirà verso Albiate, Carate Brianza, Briosco e Renate per poi affrontare i quattro giri del circuito del Lissolo (con Sirtori e Colle Brianza), punto cardine della competizione riservata ai professionisti. Arrivo, dopo 166,7 chilometri in via Giacomo Matteotti intorno alle 16.30-16.40. Il campione in carica è Davide Formolo che ha conquistato la Coppa Agostoni dello scorso anno.