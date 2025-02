Monza, controlli di polizia in centro: trovato minorenne armato di taser

Monza – Uno storditore elettrico in mano a un ragazzino. Il centro di Monza è sempre più alle prese con gruppi di ragazzini, risse, rapine ai danni di coetanei.

Anche per questo gli agenti della Questura di polizia di Monza nel fine settimana hanno intensificato i servizi di controllo del territorio nel centro. I poliziotti hanno provveduto al controllo in particolare dei vari gruppi di ragazzi presenti in piazza Trento e Trieste, piazza San Paolo, via Italia, piazza Garibaldi, via Vittorio Emanuele II, ponte dei Leoni, piazza Carrobiolo, via Bergamo.

Durante i controlli sono stati individuati due ragazzi destinatari di provvedimenti di Dacur adottati dal questore di Monza della Brianza: un ragazzo senegalese diciassettenne, residente a Concorezzo e un ragazzo egiziano diciassettenne, con precedenti per diverse rapine, al quale è stato notificato il provvedimento del divieto di stazionare nelle vie del centro storico di Monza per un periodo di tre anni; un terzo ragazzo italiano residente a Seregno è stato sanzionato amministrativamente per uso personale di sostanza stupefacente perché trovato in possesso di un piccolo quantitativo di hashish.

Verso mezzanotte e mezza gli equipaggi delle Volanti sono stati chiamati in via Lambro, dove era stato segnalato un gruppo di ragazzi che infastidivano con schiamazzi. I poliziotti hanno iniziato diversi giri di perlustrazione nella zona, in particolare lungo viale Libertà, e alle 2 circa è stato individuato un gruppo di ragazzi che ancora si aggirava da quelle parti. A seguito del controllo dei ragazzi uno di essi e’ stato trovato in possesso di un taser.

Condotto negli uffici di polizia per l’esatta identificazione, è stato accertato che si trattava di un minorenne italiano residente in provincia. Si è proceduto pertanto alla segnalazione al Tribunale per i Minorenni per porto abusivo d’arma e sono stati contattati i genitori per venirlo a riprendere.