Contro la siccità il Monzello apre un pozzo

È un po’ più “green” l’erba dei campi da calcio del Monzello, tutti irrigati senza spreco di acqua potabile.

In occasione della Giornata mondiale dell’acqua di domani, è stato inaugurato il pozzo di prima falda a servizio del centro sportivo di allenamento dell’Ac Monza in via Ragazzi del ’99, un intervento realizzato dall’azienda pubblica BrianzAcque srl con la società calcistica e il Comune con l’obiettivo di rispondere a criteri di maggiore efficienza e sostenibilità nella gestione delle risorse idriche in città.

Il taglio del nastro del nuovo pozzo al Monzello si è svolto sabato, poco prima del match tutto lombardo tra la squadra di casa e la Cremonese, e vi hanno preso parte Adriano Galliani, vicepresidente vicario e amministratore delegato del Monza, Enrico Boerci, presidente di BrianzAcque e il sindaco Paolo Pilotto.

Il pozzo di prima falda preleva l’acqua dalle falde più superficiali, non è potabile e ma è perfetta per bagnare e mantenere i campi sportivi, parchi e altri tipi di strutture a verde.

Si tratta quindi di una soluzione sostenibile che non va a sovraccaricare la rete di acquedotto al servizio della città soprattutto negli ultimi anni in cui gli effetti del cambiamento climatico si sono manifestati con lunghi periodi di siccità, scarse precipitazioni nei mesi invernali ed estati molto calde.

La nuova struttura di pescaggio, trivellata nell’area ovest del centro sportivo a una profondità di circa 45 metri e dotata di un serbatoio di accumulo, viene utilizzata per irrigare i campi da gioco sia in erba naturale che sintetica e le altre aree verdi del centro sportivo di proprietà comunale dato in concessione alla società Ac Monza.

M.Ag.