Conto alla rovescia per la Monza-Resegone: oltre 900 atleti all’eroica maratona

Monza – Oltre 900 atleti al via dell’edizione numero 62 della Monza-Resegone, l’eroica maratona che il 22 giugno taglierà il traguardo dei 100 anni di vita. Chiuse le iscrizioni, la Brianza dei runner si prepara alla gara che partirà dall’Arengario per arrivare al Rifugio Capanna Alpinisti Monzesi sul monte Resegone. La sfida sarà tra 215 squadre (ognuna composta da tre atleti) nella modalità Classic - 120 maschili, 12 femminili e 83 miste - e 101 nella versione Relay - 48 maschili, 9 femminili e 44 miste - la novità a staffetta introdotta per l’edizione che celebra i cento anni dalla nascita della competizione. Complessivamente, nella modalità Classic gli atleti in gara saranno 645, di cui 136 donne e 509 uomini, mentre nella modalità Relay si contano 82 donne e 221 uomini, per un totale di 303 atleti.

Alla partenza della gara Relay saranno 32 le donne, che percorreranno la prima frazione, fino a Osnago per poi cedere il testimone ai compagni di squadra. Il percorso resta invariato: 42 chilometri per mille metri di dislivello che le squadre dovranno percorrere, con lo stesso spirito di competizione, amicizia e passione che ha caratterizzato ogni edizione della gara, sin dal 1924. La modalità Relay prevede una staffetta a squadre nella quale tre atleti si daranno il cambio, percorrendo rispettivamente 15,3 chilometri (da Monza a Osnago), 15,7 (da Osnago a Olginate) e gli ultimi 12,2 chilometri che separano Olginate dal Rifugio. "Atleti e appassionati della Monza-Resegone sono chiamati a raccolta – l’appello di Enrico Dell’Orto (foto), presidente della Società Alpinisti Monzesi –. Dopo la gara, la celebrazione del centenario culminerà in una grande festa di premiazione aperta a tutti che si terrà in piazza dell’Arengario a Monza il 28 giugno".