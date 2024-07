Contadini per una domenica. Tutti a raccogliere lavanda

Il sole bacia la raccolta della lavanda in Brianza e ieri un esercito di curiosi si è dedicato al rito dal sapore antico all’Azienda Agricola Biologica, a Lesmo. Appuntamento rimandato per via della pioggia una settimana fa, ma attesa ripagata per i partecipanti che per tutto il giorno si sono persi nella bellezza del mare lilla creato dalla fondatrice Maria Sangalli. Un’oasi di pace, profumatissima, dove in centinaia hanno trascorso una giornata a contatto con la natura. La domenica da contadini ha portato qui gente di tutte le età.

Un appuntamento organizzato da Xnatus, la rete verde lanciata da Matteo Villa, l’operaio amante degli orti che sta creando un ponte fra tante realtà agricole del Vimercatese. L’obiettivo? "Godere di quel che il territorio offre", spiega l’ideatore della famiglia allargata che piace tanto al pubblico. "Una lezione green sul campo, un modo per sensibilizzare tutti alla causa ecologista e in qualche modo anche a prevenire i problemi legati al cambiamento climatico. Queste giornate aiutano a riflettere su piccoli gesti quotidiani che contribuiscono a cambiare rotta". Per chi non ha voluto perdersi l’occasione, "un’esperienza da ripetere", con tanto di souvenir: un mazzo di erba aromatica da portare via. A disposizione per tutto il giorno anche altri produttori locali che "fanno tutto in casa". Una tendenza che diventa sempre più necessità e che fa proseliti. I raccoglitori di lavanda hanno potuto toccare con mano il metodo usato nella cascina dove i pesticidi sono banditi, come tutto ciò che è chimico. Un ritorno alla terra con le sue regole, a cominciare dalla pazienza, che dà tante soddisfazioni: il colpo d’occhio di ieri "ci fa capire quanta voglia di ambiente ci sia – sottolinea Villa –. Un desiderio che riguarda tutti, dai giovanissimi ai nonni".