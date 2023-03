Contadini di città a lezione di futticoltura

La primavera si avvicina a grandi passi, i cittadini di Seregno non si faranno trovare impreparati con tutte le tecniche di giardinaggio, grazie al corso di frutticoltura che si sta per partire sul territorio. Il partner, del resto, è più che qualificato. Un nome di riferimento a livello nazionale, ovvero la Fondazione Minoprio. A questa importante realtà si è rivolta l’amministrazione comunale, che ha accolto la proposta avanzata nelle scorse settimane dal comitato di quartiere Santa Valeria per coinvolgere i cittadini in una attività pratica e utile.

L’iniziativa è partita giovedì al Centro Servizi Ambientale del Parco 2 Giugno alla Porada con una lezione teorica in aula, di circa due ore, sul tema della potatura delle piante da frutto.

Il corso prevede anche prove pratiche sul campo, ieri per esempio sik è spostato al frutteto del Parco Wojtyla in via Stoppani. Terzo appuntamento di nuovo alla Porada nella serata di giovedì prossimo, seguita ancora da esercitazioni venerdì in mattinata al frutteto: messa a dimora delle nuove piante alla presenza delle scolaresche.

Per l’esercitazione pratica è necessario dotarsi di guanti protettivi e attrezzature per potare. Al termine del corso verrà rilasciato su richiesta un attestato di frequenza. L’attenzione per il corso di frutticoltura e per la riscoperta del rapporto con la natura non si limita, tuttavia, al corso della Fondazione Minoprio: durante tutto il periodo del corso alla biblioteca civica Ettore Pozzoli sono disponibili pubblicazioni a tema per tutti coloro che, tra le mura di casa, vogliono comunque approfondire il discorso consultando libri e guide.

G.G.