Confronto tra sindaca Moretti e Cgil sul licenziamento della direttrice delle farmacie comunali

È in programma domani il confronto tra la sindaca Nilde Moretti e la delegazione della Cgil per affrontare la questione del licenziamento in tronco della direttrice delle farmacie comunali, che ha suscitato la reazione del sindaco pronto a ricorrere nelle sedi opportune. All’incontro ci sarà anche Marco Maria Lombardi, amministratore unico dell’azienda speciale Solaro Multiservizi, azienda speciale del Comune di Solaro che gestisce le due farmacie comunali (oltre ad altri servizi).

La vicenda si era imposta alla ribalta due settimane fa con la pubblicazione anche sul sito del Comune di un bando pubblico per la ricerca di una figura professionale che assumesse il ruolo di direttore delle farmacie comunali. Tempo qualche giorno e se ne è scoperto il motivo, con la lettera pubblica della Cgil che denunciava l’accaduto, ovvero il licenziamento della dottoressa Nadia Vagni, "lavoratrice e direttrice di farmacia della Solaro Mulservizi, una lavoratrice dalla carriera immacolata e molto conosciuta ed apprezzata dalla cittadinanza di Solaro" scrive Lorenzo Masili della Filcams Cgil.

"La dottoressa Vagni è stata brutalmente espulsa, licenziata dall’azienda, in seguito a una lettera di contestazione disciplinare del 6 novembre 2024 indirizzata alla lavoratrice insieme ad un provvedimento di sospensione immediata dal lavoro". Ma, secondo Filcams Cgil, "la lettera non solo non contiene alcun rilievo di natura disciplinare, ma le affermazioni fatte sono di natura squisitamente produttiva ed ineriscono ai risultati commerciali e di margine dell’Azienda, oltre a qualche risibile affermazione strumentale".

Di qui la decisione di opporsi in ogni modo alla decisione dell’azienda, che però, attraverso l’amministratore unico Marco Maria Lombardi, ha confermato la correttezza della decisione assunta, anche a seguito di una preventiva verifica con alcuni legali.

Sulla vicenda, la Lega ha presentato una mozione per chiedere al sindaco di riferire in Consiglio comunale. "Considerato che il Comune di Solaro è comunque proprietario unico della società Solaro Multiservizi e che l’Amministratore unico riferisce sull’andamento dell’azienda in Consiglio comunale" si premette nella mozione presentata dal capogruppo della Lega, Fausto Gambarini, mentre da Forza Italia arriva l’invito a un chiarimento politico su questa e altre decisioni assunte di recente dall’Amministrazione comunale di Solaro.