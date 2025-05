Confartigianato: sportello energia per i cittadini

Non solo imprese: da oggi anche i cittadini monzesi potranno contare sullo Sportello energia di Apa Confartigianato per orientarsi nel complesso mondo dell’efficienza energetica. Un passo in avanti concreto, promosso nell’ambito del progetto “Monza & Co. Green and Blue Transition”. Il servizio – attivo dal 5 settembre 2022 per le micro e piccole imprese della provincia – si apre ora alle famiglie, grazie alla sinergia tra Comune di Monza e Apa Confartigianato Monza e Brianza, per accompagnare anche i privati nel percorso verso il risparmio energetico e la sostenibilità. Lo Sportello fornirà consulenze personalizzate e informazioni gratuite su interventi di efficientamento energetico, vantaggi economici e ambientali, nonché orientamento nel mercato di energia e gas. Saranno inoltre organizzati eventi pubblici, workshop e tavoli tecnici.

I cittadini potranno accedere alle consulenze sia telefonicamente, tramite un numero verde dedicato (800401665), sia di persona, nella sede di Apa Confartigianato di viale Stucchi 64 a Monza, con orari di apertura stabiliti. L’iniziativa si inserisce tra i tanti interventi previsti dal “Monza & Co. Green and Blue Transition”, finanziato con 2,8 milioni di euro (di cui 1,6 da Fondazione Cariplo), che coinvolge anche il Parco di Monza, il Parco Valle del Lambro e il Comune di Bellusco. Nei prossimi quattro anni verranno realizzate azioni mirate per contrastare ondate di calore e piogge estreme, tra cui due nuovi pozzi per il lavaggio delle strade nei quartieri Libertà e Cazzaniga, una “piazza dell’acqua” in piazza Garibaldi e l’installazione di 7 nuove centraline meteo nel Parco di Monza.

A.S.