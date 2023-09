"Confartigianato Monza: "Ce la faremo" nonostante le difficoltà"

Un’assemblea in puro stile brianzolo: fatta di gente che, nonostante le difficoltà, è abituata a rimboccarsi le maniche. Si respirava un clima positivo venerdì sera all’assemblea annuale di Apa Confartigianato Imprese in viale Stucchi. Circa 200 persone a confronto sui temi che hanno caratterizzato nel bene e nel male l’attività dell’intero settore. "Sfide importanti attendono le nostre imprese - ha commentato il presidente Marco Granelli - ma c’è fiducia e speranza". Nelle sue parole la consapevolezza che il periodo non è dei più semplici, ma anche la convinzione che queste micro, piccole e medio imprese sono la spina dorsale della Brianza e contribuiscono in modo determinante al funzionamento dell’intera economia nazionale. "L’imprenditore - ha evidenziato Barzaghi - è colui che vive in un orizzonte di futuro, non ‘nonostante tutto’, bensì affrontando tutto. Anche le difficoltà. Le imprese hanno affrontato il cambiamento, hanno ricompattato le fila del loro capitale umano e hanno puntato ad aumentare la loro competitività offrendo qualità e servizio". "Il periodo della pandemia - ha aggiunto Enrico Brambilla, segretario generale di Apa Confartigianato - ha fatto riscoprire l’importanza delle relazioni di prossimità, della ricostruzione di reti, dello stare insieme in comunità, che aiutano ad affrontare le trasformazioni in atto".

Presenti anche il sindaco Paolo Pilotto, Luca Santambrogio (presidente della Provincia di Monza e Brianza), Federico Romani (presidente del Consiglio regionale della Lombardia), Eugenio Massetti (presidente di Confartigianato Lombardia), i parlamentari Massimo Garavaglia, Antonio Misiani, Massimiliano Romeo e Fabrizio Sala. Con loro il consigliere regionale Fabrizio Figini e numerosi sindaci. Durante la serata è stato assegnato un riconoscimento a cinque imprese che fanno riferimento a Confartigianato dal 1973, per i loro cinquant’anni di fedeltà associativa: Cereda Softline di Cereda Florindo & C (Vedano al Lambro), Fantoni Fratelli Snc di Marco e Danilo & C (Muggiò), F.lli Gatti Virginio e Arnaldo Sas di Gatti Claudio (Carate Brianza), Si-Fra Srl Impianti elettrici (Carate Brianza) e Villa Fratelli Snc di Mauro Villa & C. (Seregno).

Gualfrido Galimberti