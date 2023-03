Concorsi pubblici: come prepararsi

Affrontare al meglio i concorsi pubblici grazie ad un corso di preparazione. È in partenza a maggio, ma ci si può già iscrivere, la seconda edizione del corso organizzato da Afol Monza e Brianza. Trentaquattro ore di lezioni rivolte a chi desidera ottenere una preparazione approfondita che permetta di affrontare con successo le prove concorsuali per l’accesso alla Pubblica amministrazione. Durante il corso verranno trattati ed approfonditi argomenti quali diritto costituzionale, diritto dell’Unione europea, diritto amministrativo, diritto penale, contratti pubblici, ciclo di programmazione. Dopo gli accertamenti finali, quindi un test scritto e prove pratiche di valutazione intermedia, verrà rilasciato un attestato di frequenza. La formazione si svolgerà online, in modalità sincrona. Nello specifico tra le lezioni principali ci saranno 2 ore di diritto costituzionale con nozioni di diritto pubblico, cenni su forme di Stato e di Governo, ma anche il principio di sussidiarietà ed i fondamentali principi costituzionali in tema di Pubblica amministrazione. Dieci ore di diritto amministrativo per conoscere meglio elementi e ruoli nell’azione amministrativa, atti e provvedimenti amministrativi, basi e fondamenti della Pubblica amministrazione digitale. Ma anche 4 ore dedicate ai contratti pubblici, 2 ore sul diritto penale, 6 ore sull’ordinamento degli Enti locali. Inoltre la lettura non solo contabile dei documenti, la performance nelle amministrazioni e la generazione di valore pubblico. Per informazioni e iscrizioni: [email protected]

V.T.