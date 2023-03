Concorezzo, paura in guardia medica: lite con un paziente e incendio

Incendio in guardia medica a Concorezzo

Concorezzo (Monza), 15 marzo 2023 - Prima la lite con un paziente che non voleva indossare la mascherina, poi il fuoco fuori dalla porta. Notte di paura per il personale sanitario alla guardia medica, in via De Giorgi, a Concorezzo. Alle 20.30, la discussione con l'uomo che secondo il racconto di testimoni avrebbe inveito contro i camici bianchi che l'avevano invitato a indossare il dispositivo di protezione prima di entrare nell'ambulatorio. Lui, però, si è rifiutato e se ne sarebbe andato sputando sulle vetrate e minacciando tutti.

Due ore dopo specialisti e volontari hanno sentito odore di benzina e visto le fiamme all'ingresso. All'arrivo dei vigili del fuoco il rogo era già stato domato. Sull'episodio indagano i carabinieri di Vimercate, “il legame fra i due fatti è da dimostrare”, dice il sindaco Mauro Capitanio che annuncia “il potenziamento delle telecamere in zona”. Si cerca anche il malato irascibile del quale non si conosce l'identità, ha lasciato lo studio senza dire nome e cognome.