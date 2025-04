Concerto sacro fra Vivaldi e lo Stabat Mater

Un concerto interamente dedicato al genio musicale di Antonio Vivaldi e ai suoi brani di musica sacra, con i momenti strumentali affiancati da letture suggestive, il tutto interpretato da un quartetto d’archi d’eccezione e da una voce lirica. È l’iniziativa che si terrà domani alle 21 a Triuggio, nella chiesa parrocchiale di Sant’Antonino Martire, in via San Carlo: un concerto pasquale dal titolo “Vivaldi e lo Stabat Mater, riflessioni ai piedi della Croce“. A esibirsi sarà la formazione del Guarnieri Quartet, composta da Carlo Fuentes e Igor della Corte ai violini, Giuseppe Roberto Mazzoni alla viola e Andrea Scacchi al violoncello, affiancati dalla voce del contralto Elena Traversi e dalla voce recitante di Filippo Ughi. Il programma sarà completamente dedicato a Vivaldi: ci si potrà far emozionare da brani strumentali ispirati al tema della Pasqua e dallo “Stabat Mater“ per quartetto d’archi e contralto scritto dal grande compositore veneziano. L’evento è promosso dal Comune insieme al Consorzio Villa Greppi. L’ingresso è libero. Per info 0362.97.41.206. F.L.