Concerto di Primavera e prove del coro aperte. Si fa musica in via Giotto

Il Concerto di Primavera e le prove aperte del coro con l’Associazione culturale “Amici della Musica“ e il patrocinio del Comune. Il primo appuntamento in programma domenica in via Giotto alle 15.30: si tratta di un concerto che lascerà spazio ai giovani talenti nella prima parte, mentre nella seconda sarà ospite Viliana Ivanova all’arpa classica. Il programma di marzo prosegue sabato 29 con un pomeriggio dedicato al laboratorio/prova aperta con il Coro dell’associazione.